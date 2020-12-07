Врач назвал самое распространенное последствие COVID-19

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– отметил он.По мнению специалиста, такая проблема после заболевания возникает из-за повреждения сосудистой системы.– поделился врач.Он также обозначил, что на данный момент сложно прогнозировать, как долго эти последствия будут давать о себе знать. Пока нельзя предсказать, в какой именно орган человека попадает COVID-19.