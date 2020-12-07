Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал самое частое последствие коронавируса, сообщает РИА Новости.
Фото: pixabay.com
– Исходя из моей практики, самое массовое последствие – тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму, – отметил он.
По мнению специалиста, такая проблема после заболевания возникает из-за повреждения сосудистой системы.
– Васкулиты – это воспаления внутренней оболочки сосудов. Их последствия в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаления уже нет, а клетки вокруг сосудов по-прежнему остаются. И спустя время эти клетки вызывают разрастание коллагена – сосуды становятся менее эластичными, чем до заболевания, – поделился врач.
Он также обозначил, что на данный момент сложно прогнозировать, как долго эти последствия будут давать о себе знать. Пока нельзя предсказать, в какой именно орган человека попадает COVID-19.
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Врач назвал самое распространенное последствие COVID-19
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