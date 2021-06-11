В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников сообщил, что агрессивное поведение и раздражительность, исходящая от человека, может сигнализировать о развитии опасных заболеваний, в том числе и о возникновении проблем со щитовидной железой.
– Заболевание щитовидной железы проявляется раздражительностью. Да и в целом при любом заболевании, которое ухудшает самочувствие и вызывает боль, человек становится агрессивным и раздражительным, – обратил внимание Александр Мясников.
В связи с этим нужно больше обращать внимания на психоэмоциональное возбуждение, чтобы не пропустить развитие опасной болезни.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал раздражительность признаком болезни щитовидной железы
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