Врач назвал расстройство памяти в молодом возрасте симптомом депрессии

Комаровский отметил, что причины, по которым возникает нарушение памяти у молодых людей, отличаются от тех, которые наблюдаются у пожилых. У возрастного населения это связано с ишемической болезнью сердца, нарушением кровообращения в сосудах головного мозга.– объяснил медик.По его словам, если вести малоподвижный образ жизни и проводить много времени у компьютера, вполне могут появиться проблемы с памятью.Врач подвел итог:– добавил он.Фото: скриншот видео