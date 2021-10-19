Врач назвал расстройство памяти в молодом возрасте симптомом депрессии

В новом видео на своем YouTube-канале украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил причины расстройства памяти в молодом возрасте.
Комаровский отметил, что причины, по которым возникает нарушение памяти у молодых людей, отличаются от тех, которые наблюдаются у пожилых. У возрастного населения это связано с ишемической болезнью сердца, нарушением кровообращения в сосудах головного мозга.
– Есть статистика, которая указывает на то, что в большинстве случаев расстройство памяти у молодых людей – один из симптомов депрессии. То есть симптомом депрессии и панических состояний является расстройство памяти. При таких признаках следует обратиться к врачу. Также на проблемы с памятью в молодом возрасте может влиять повышенное артериальное давление. Для того чтобы активизировать кровообращение в головном мозге, необходимо обеспечивать себя хотя бы периодически физическими нагрузками, – объяснил медик.
По его словам, если вести малоподвижный образ жизни и проводить много времени у компьютера, вполне могут появиться проблемы с памятью.
Врач подвел итог:
– Если нет признаков депрессии, надо измерить артериальное давление, изменить образ жизни, заниматься спортом. Не будут лишними и упражнения, которые развивают память, и стихи, – добавил он.
Фото: скриншот видео