Врач назвал проверенный способ исправления сутулости

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин сообщил, что исправить сутулость можно с помощью плавания.
В настоящее время все большее число пациентов жалуется на боли в грудном отделе. Данный симптом, по словам врача, сигнализирует о сутулости.
– Сейчас это, к сожалению, нередкая проблема, потому что современный человек очень много сидит, в результате чего сутулится и получает большую нагрузку на суставы позвоночника, – уточнил медик.
Боль, возникающая из-за сутулости, зачастую нарастает при физических нагрузках и уменьшается, когда пациент ложится на кровать и трем самым разгружает свой позвоночник.
– Наиболее оптимальный вариант против сутулости – разгрузить позвоночник в движении, например, при плавании. Причем очень важно подобрать правильную технику, – заметил Сергей Агапкин.
Специалист посоветовал пациентам с сутулостью плавать брасом без использования ног.
– Человек должен положить под ноги пенопластовую дощечку и плыть исключительно руками. Благодаря этому создается натяжение позвоночного столба. Само по себе плавание брасом приводит к тому, что грудной отдел все время уходит в разгибание, за счет чего убирается сутулость, которая давит на суставы, – резюмировал Сергей Агапкин.
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