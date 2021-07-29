Врач назвал продукты, приводящие к появлению камней в почках

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В список таких продуктов попал грейпфрут. По словам специалиста, данный фрукт, а также сок из него увеличивают склонность к камнеобразованию.– отмечает Мясников.Такие продукты, как шпинат, зелень и орехи следует употреблять небольшими порциями, перечисляет телеведущий.Медик также не рекомендует увлекаться едой, которая содержит большое количество животных жиров. К примеру, мясные продукты, соль и сахар могут способствовать образованию кальциевых камней.