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Врач назвал продукты, которые могут спровоцировать тромбоз

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал, какие продукты могут спровоцировать появление тромбов. 

Фото: pixabay.com

К таким врач отнес зелень. Содержащийся в них витамин К ослабляет действие препаратов для лечения тромбоза: 

– Если мы принимаем разжижающие кровь лекарства, варфарин в определенной дозе и при этом употребляем зеленую фасоль, брокколи и шпинат, то можно просто нейтрализовать действие варфарина, –объяснил специалист. 

При этом медик отметил, что в целом витамин К тромбоз не вызывает.
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