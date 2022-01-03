Врач назвал признаки, которые указывают на то, что пациенту с коронавирусом требуется госпитализация

Существует несколько признаков, которые указывают на то, что пациенту с подтвержденным диагнозом COVID-19 требуется срочная госпитализация. О них в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ МОКБ.
– Есть два объективных признака, на основании которых можно понять, что [пациенту с коронавирусом] нужна госпитализация. Первый – стойкий подъем температуры выше 38 градусов, при этом показатель не опускается после приема жаропонижающих на протяжении от 2 до 4 дней. Второй признак – снижение сатурации, что можно измерить в домашних условиях с помощью пульсоксиметра, – рассказал Алексей Деконский.
Кроме того, врач посоветовал обращать внимание и на субъективные жалобы пациентов с коронавирусом.
– Когда у человека нет желания что-либо делать, нарастает интоксикация, возникают одышка и кашель, это тоже повод для госпитализации, – резюмировал Алексей Деконский.