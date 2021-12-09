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Врач назвал причину постоянного чувства голода

Постоянное чувство голода может быть обусловлено многими причинами. О самых частых в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


- Нарушение пищевого поведения, когда человек не может насытиться после приема пищи, очень серьезная проблема, которая часто приводит к ожирению. Причин может быть несколько. Из наиболее вероятных - дефицит витаминов и микроэлементов, а также повышенная тревога и депрессия, которая часто может быть в субклинической форме. Это значит, что у человека неочевидно подавленное состояние, - обратил внимание врач.

Медик отметил, что если пациент находится в таком состояние длительное время, организм начинает постоянно требовать пищу, чтобы таким образом перекрыть дефицит положительных эмоций.

- В подобной ситуации может помочь психолог, который занимается коррекцией пищевого поведения. Есть такая отдельная специализация. Он поможет найти причину и справиться с ней, - заключил Сергей Агапкин.

Фото: pixabay.com
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