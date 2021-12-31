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  2. Врач назвал предупреждающий онкологические заболевания продукт, который часто встречается в новогоднем меню

Врач назвал предупреждающий онкологические заболевания продукт, который часто встречается в новогоднем меню

В эфире программы "Жить здорово" кардиолог-реабилитолог Герман Гандельман рассказал, какой часто встречающийся на новогоднем столе продукт предупреждает развитие злокачественных новообразований.


Креветки ценятся не только благодаря высокому содержанию белка (в ста граммах – 40 процентов суточной нормы). В них, по словам врача, есть много селена, который необходим для борьбы с раковыми клетками.

– В креветках содержится примерно 60 процентов суточной нормы селена. Раковые клетки постоянно образуются в организме, и он их убивает. Селен необходим для правильного функционирования иммунной системы, – обратил внимание Герман Гандельман.

Кроме того, медик отметил, что селен помогает в борьбе с вирусными заболеваниями, в том числе и с коронавирусом.

Вместе с тем врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева предупредила, что креветок в рационе не должно быть много, поскольку в них есть холестерин, из-за которого в сосудах образуются склеротические бляшки.

Фото: pixabay.com
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