Врач назвал повышающий риск развития меланомы фактор

Увеличение количества родинок на теле является фактором риска развития меланомы. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
– Увеличение числа родинок на теле – это не признак, а фактор риска развития меланомы. Врачи считают, что пациентам, у которых на теле 50 и больше [таких пигментированных образований на коже], нужно наблюдаться у специалиста. Если есть пять атипичных родинок, например, больших или неровных, то человек находится в группе риска. Таким людям необходимо ограничить пребывание на солнце, а солярии для них вовсе запрещены, – обратил внимание Александр Мясников.
Кроме того, медик посоветовал делать паспорт кожи. В этот документ необходимо вносить снимки родинок, что позволит отслеживать их изменения.
Ранее врач-дерматовенеролог Светлана Якубовская в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" рассказала, что опасные родинки обладают следующими признаками: асимметричность, размер более 6 мм, неоднородность цвета, постепенное увеличение, а также боль, зуд, корочки на поверхности, высыпания и кровотечения из образования.
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