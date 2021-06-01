Во время сна в организме вырабатывается важный для человека гормон – мелатонин. Благодаря ему регулируется смена сна на бодрствование. При просмотре телевизора перед сном этот процесс нарушается, вследствие чего человек спит меньше. Об этом в эфире программы "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Всплески вырабатываемого в ночное время мелатонина обусловливают циркадный ритм. Причем гормон отвечает не только за сон и бодрствование, но и за железы внутренней секреции.
– Если смотреть на экран гаджетов и телевизоров позже чем за четыре часа до сна, секреция мелатонина подавляется – и человек спит меньше, – объяснил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал последствия просмотра телевизора перед сном
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