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Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о последствии коронавируса, которое может остаться навсегда. Об этом сообщает РИА Новости

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– Зачастую у людей после болезни проявляется постковидный синдром. Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных  – от 12 недель и до бесконечности, – уточнил медик.

По словам Водовозова, данный синдром имеет от 20 до 60 симптомов. Самые распространенные из них: слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций. 

Причина постковидного синдрома еще неизвестна. 

– Для быстрого восстановления увеличьте физические нагрузки, займитесь ходьбой, – подчеркнул терапевт. 
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