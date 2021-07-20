Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда

Архивное фото

, – уточнил медик.По словам Водовозова, данный синдром имеет от 20 до 60 симптомов. Самые распространенные из них: слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.Причина постковидного синдрома еще неизвестна.подчеркнул терапевт.