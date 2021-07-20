Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов рассказал о последствии коронавируса, которое может остаться навсегда. Об этом сообщает РИА Новости.
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– Зачастую у людей после болезни проявляется постковидный синдром. Примерно у трех четвертей переболевших он длится от четырех до 12 недель, а у остальных – от 12 недель и до бесконечности, – уточнил медик.
По словам Водовозова, данный синдром имеет от 20 до 60 симптомов. Самые распространенные из них: слабость, головная, суставная и мышечная боль, проблемы со сном, ощущение тяжести в груди и неполного вдоха, а также депрессия, нарушение терморегуляции и снижение когнитивных функций.
Причина постковидного синдрома еще неизвестна.
– Для быстрого восстановления увеличьте физические нагрузки, займитесь ходьбой, – подчеркнул терапевт.
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Врач назвал последствие COVID-19, которое может остаться навсегда
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