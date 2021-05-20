В эфире программы "Жить здорово" рассказали, что редиска может снизить риск развития рака простаты у мужчин.
– В редиске содержатся глюкозинолаты. Эти вещества и уменьшают риск развития онкологического заболевания. Чем больше мужчина будет употреблять такие вещества, тем меньше вероятность появления рака, – объяснил врач – кардиолог-реаниматолог Герман Гальдельман.
В эфире также было отмечено, что этот факт был подтвержден учеными. Эксперты сделали вывод, что в редисочной ботве содержится примерно в два раза больше глюкозинолатов, чем в самом корнеплоде. То есть этот овощ полезно кушать вместе с ботвой.
Врач – терапевт-кардиолог и телеведущая Елена Малышева уточнила, что в сутки нужно съедать 30 г корня и 15 г ботвы.
При выборе овоща, как посоветовали специалисты, нужно обратить внимание на его целостность, яркий красный окрас и упругость. Ботва также не должна быть пожухшей.
Медики дали и советы по хранению. Если редиску хранить без ботвы (предварительно отрезать), овощ будет свежим в течение 5–7 дней. В противном случае срок хранения снизится до 2–3 дней. Известно, что в нарезанной редиске уровень содержания полезного компонента снижается.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал овощ, который может защитить от онкологии
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