Большое количество сахара, потребляемое ребенком, может привести к развитию целого ряда опасных заболеваний. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил Алексей Деконский – главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ".
По словам врача, главным неприятным последствием большого количества сахара в рационе является нарушение поведения малыша и перемены его настроения.
– При потреблении сахара в крови увеличивается концентрация глюкозы, за счет чего происходит выброс положительных эмоций. Ребенок становится активным, он возбужден и рад, а энергия плещет. Но в ответ на это поджелудочная железа вырабатывает большее количество инсулина, из-за чего происходит резкое снижение концентрации уровня глюкозы в крови и развивается гипогликемия, когда автоматическим ответом на потребление сахара является выработка глутамата. Это вещество впоследствии может привести к расстройствам и тревожности детей, – объяснил Алексей Деконский.
– В этот процесс включен ряд свойств и резервов организма, из-за чего будут тратиться магний, цинк и многие другие незаменимые микроэлементы. В результате будет происходить дестабилизации нервной деятельности, – уточнил Алексей Деконский.
Вместе с тем сладости усиливают процесс брожения в организме, из-за чего возникают неприятные спазмы и вздутие живота. Врач подчеркнул, что из-за сахара также накапливаются токсины в организме и в некоторых случаях развивается аллергическая реакция.
- Поэтому внимательно читайте этикетки питания, которое покупаете своему малышу, - обратился к родителям Алексей Деконский.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал опасное для детей свойство сахара
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