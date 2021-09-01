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  2. Врач назвал неожиданную причину ночных кошмаров

Врач назвал неожиданную причину ночных кошмаров

В эфире программы “О самом главном” врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал, что причины ночных кошмаров иногда могут скрываться в некоторых заболеваниях.


- У людей с язвой желудка часто бывают кошмарные сновидения, в которых их как будто кто-то кусает или грызет, - обратил внимание Сергей Агапкин.

Ранее российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников говорил о том, что ночные кошмары могут сниться пациентам при опухоли головного мозга, иммунных и эндокринных болезнях, проблемах со щитовидной железой или печенью, депрессии и посттравматическом синдроме. Медик отметил, что спровоцировать проблему также может прием некоторых лекарственных препаратов, например, антибиотиков, антидепрессантов, препаратов для снижения холестерина, бета-блокаторов, антигистаминных лекарств или снотворных.

Фото: pixabay.com
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