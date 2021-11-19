Врач назвал неочевидное последствие стресса

Врач Дмитрий Чеснов в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" предупредил, что стресс в некоторых случаях может приводить к потере голоса.
– Во время стресса в центральной нервной системе возникает очаг перевозбуждения, который тормозит нормальный процесс голосообразования. Другой механизм: в результате стресса появляется спазм, так называемый спастический характер афонии. За счет него происходит нарушение конфигурации гортани, и человек начинает шипеть, сипеть, но членораздельной речи услышать невозможно, – обратил внимание медик.
При подобном состоянии прежде всего необходимо ликвидировать причину, которая привела к афонии. Можно обратиться за помощью к психологу или психиатру. При тяжелом характере проблемы Дмитрий Чеснов посоветовал записаться на прием к неврологу, фониатору или логопеду.
– Хочу напомнить, что не только стресс может приводить к афонии. В сезон простуд вирусный агент способен вызывать воспалительный процесс в гортани, из-за чего за счет отека меняется конфигурация, возникает неполное смыкание голосовых связок и человек приобретает очень грубый или сиплый голос. Иногда это доходит до афонии, – предупредил врач.
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