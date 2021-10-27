Врач назвал необычные причины боли в горле

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о причинах возникновения боли в горле.
Фото: pixabay.com
– У большинства взрослых воспаление возникает не из-за инфекций. Это также может быть одним из проявлений фибромиалгии – заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях, – отметил врач.
По словам специалиста, этим болеет каждая пятая женщина. К симптомам данного заболевания относятся боль в суставах, плохой сон, усталость, увеличение лимфоузлов и боль в горле.
К еще одной причине возникновения боли в горле врач отнес аллергию.
– В данном случае необходимо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие, – сказал Мясников.
Телеведущий отметил, что боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка.
– Это как химический ожог. Пациенту необходимо дать лекарство, снижающее кислотность желудка, – подчеркнул специалист.