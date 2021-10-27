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Врач назвал необычные причины боли в горле

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал о причинах возникновения боли в горле. 

Фото: pixabay.com

– У большинства взрослых воспаление возникает не из-за инфекций. Это также может быть одним из проявлений фибромиалгии – заболевания, провоцирующего боль в мышцах, связках и сухожилиях, – отметил врач.

По словам специалиста, этим болеет каждая пятая женщина. К симптомам данного заболевания относятся боль в суставах, плохой сон, усталость, увеличение лимфоузлов и боль в горле. 

К еще одной причине возникновения боли в горле врач отнес аллергию. 

– В данном случае необходимо принимать антигистаминные препараты, а не антибиотики и обезболивающие, – сказал Мясников. 
 
Телеведущий отметил, что боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка. 

– Это как химический ожог. Пациенту необходимо дать лекарство, снижающее кислотность желудка, – подчеркнул специалист. 
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