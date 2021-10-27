Врач назвал необычные причины боли в горле

, – отметил врач.По словам специалиста, этим болеет каждая пятая женщина. К симптомам данного заболевания относятся боль в суставах, плохой сон, усталость, увеличение лимфоузлов и боль в горле.К еще одной причине возникновения боли в горле врач отнес аллергию.– сказал Мясников.Телеведущий отметил, что боль в гортани и хронический кашель могут свидетельствовать о повышенной кислотности желудка.– подчеркнул специалист.