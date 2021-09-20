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  2. Врач назвал необходимый при смене времен года витамин

Врач назвал необходимый при смене времен года витамин

Доктор Джума Эмироглу перечислил, какие продуты богаты витамином, необходимым организму при смене времен года, передает Lenta.ru.


Сразу расскажем, о каком витамине речь – B12. По словам врача, дефицит данного витамина негативно влияет на нервную систему. Например, он может стать причиной депрессии или проблем с памятью.

Чтобы восполнить содержание B12 в организме, специалист порекомендовал увеличить в рационе количество продуктов животного происхождения: молоко, йогурт, кефир, сыр, яйцо, мясо, курица, рыба. 

Кроме того, осенью Эмироглу советует употреблять продукты с высоким содержанием витаминов C и D.

Фото: pixabay.com
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