Врач назвал необходимый при смене времен года витамин

Доктор Джума Эмироглу перечислил, какие продуты богаты витамином, необходимым организму при смене времен года, передает Lenta.ru.
Сразу расскажем, о каком витамине речь – B12. По словам врача, дефицит данного витамина негативно влияет на нервную систему. Например, он может стать причиной депрессии или проблем с памятью.
Чтобы восполнить содержание B12 в организме, специалист порекомендовал увеличить в рационе количество продуктов животного происхождения: молоко, йогурт, кефир, сыр, яйцо, мясо, курица, рыба.
Кроме того, осенью Эмироглу советует употреблять продукты с высоким содержанием витаминов C и D.
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