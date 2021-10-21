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Врач назвал напиток для улучшения сна

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин сообщил, что употребление вишневого сока может способствовать улучшению качества сна. Об этом специалист рассказал в эфире программы "О самом главном".


– В вишневом соке содержится мелатонин, идентичный тому, который вырабатывается в мозге человека во время сна. Поэтому напиток облегчает процесс засыпания, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Ранее американский врач-диетолог Холли Кламер также рассказывала о полезных свойствах вишневого сока. Медик сообщила об исследовании, в котором участвовали две группы испытуемых. Одни добровольцы в течение недели пили вишневый сок, а вторые – плацебо. В результате через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна. Холли Кламер добавила, что употреблять только сок необязательно, можно заменить его свежими ягодами вишни.

Фото: pixabay.com
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