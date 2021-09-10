Врач назвал наиболее уязвимую для гриппа категорию людей

В эфире программы "О самом главном" врач общей практики и телеведущий Александр Мясников рассказал, какая категория людей наиболее уязвима для гриппа.
По словам специалиста, в отличие от коронавирусной инфекции грипп наиболее опасен для детей до 2 лет.
– В зону повышенной опасности также входят малыши до 5 лет, поскольку такие пациенты часто умирают от этого заболевания. Поэтому мы говорим, что вакцинация от гриппа нужна детям уже с шести месяцев, – обратил внимание Александр Мясников.
Ранее ученые из Университета Чикаго (США) выяснили, что пожилые люди чаще заражаются гриппом и реже приобретают иммунитет к вирусу после прививок. Это объясняется тем, что с годами организм перестает формировать разнообразный набор антител. К такому выводу исследователи пришли после того, как проанализировали образцы крови у 12 пожилых и 30 молодых добровольцев, которые незадолго до этого были вакцинированы.
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