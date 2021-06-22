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Врач назвал лучший фрукт для похудения

Несмотря на то что авокадо является одним из самых калорийных фруктов, он может помочь избавиться от лишнего веса. Об этом рассказал врач-педиатр Андрей Продеус в эфире программы "Жить здорово".


Медик отметил: авокадо – один из самых старых окультуренных человеком фруктов. Ему более пяти тысяч лет. Считается, что домашним его сделали племена майя, а их потомки уже завезли его в Европу. 

– Авокадо  –один из самых калорийных фруктов за счет того, что в нем содержится много жира. В среднем в одном авокадо около 220 калорий. Там много насыщенных жирных кислот, которые помогают снижать плохой холестерин в организме. Также они формируют нервное волокно. В авокадо есть и жирорастворимые витамины A, D, E, K. Они хорошо всасываются в организме, – объяснил Андрей Продеус. 

Специалист рассказал об одном из исследований. В нем приняли участие 55 тысяч человек. Оказалось, что благодаря авокадину (вещество, содержащееся в авокадо), снижается аппетит. Если человек будет употреблять даже 1/5 часть целого авокадо в день, ему будет меньше хотеться кушать. В другой части этого же исследования приняли участие 14 тысяч человек: выяснилось, что авокадо уменьшает размер талии и помогает снизить индекс массы тела. 

При этом эксперт подчеркнул, что сорта авокадо различаются количеством авокадина. Так, в зеленом фрукте его 180 мг, а в авокадо "хас" (черном) – всего 0, 002 мг. 

Врач рассказал, что на зрелость авокадо указывают потемнения на боках и мягкость фрукта. 

Фото: pixabay.com
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