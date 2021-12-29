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Врач назвал идеальный напиток для новогоднего утра

Врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин в эфире программы "О самом главном" рассказал, какой напиток лучше всего употреблять на утро после новогодней ночи.


Лучшим напитком после новогоднего застолья, по словам врача, является кефир.

– Молочная кислота стимулирует метаболические процессы в печени и облегчает симптомы похмелья, – обратил внимание Сергей Агапкин.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказывала, что незаменимым помощником утром 1 января является холодец, поскольку он тоже облегчает похмелье.

– И это блюдо намного полезнее, чем колбасная нарезка, – отметила специалист.

Фото: pixabay.com
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