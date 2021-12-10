SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.52
EUR: 2.84
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Врач назвал идеальное для завтрака время

Врач назвал идеальное для завтрака время

Оптимальное время для завтрака, как рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире YouTube-канала "Ходят слухи", - то, когда организм полностью проснулся.  


- В первый час после пробуждения самое главное - проснуться, а не позавтракать. Сон очень важен для организма. Когда вы проснулись, должно пройти достаточно времени, чтобы вы пришли в себя. Если этого не произошло, организм будет продолжать работать, но мы будто не будем этого слышать. Когда вы полностью проснетесь, можете почувствовать голод, - пояснил он. 

Специалист считает, что для здорового человека совсем неважно, позавтракает он спустя 5 минут после пробуждения, или через пару часов.  

Фото: pixabay.com
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы