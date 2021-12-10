Врач назвал идеальное для завтрака время

Оптимальное время для завтрака, как рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в эфире YouTube-канала "Ходят слухи", - то, когда организм полностью проснулся.
- В первый час после пробуждения самое главное - проснуться, а не позавтракать. Сон очень важен для организма. Когда вы проснулись, должно пройти достаточно времени, чтобы вы пришли в себя. Если этого не произошло, организм будет продолжать работать, но мы будто не будем этого слышать. Когда вы полностью проснетесь, можете почувствовать голод, - пояснил он.
Специалист считает, что для здорового человека совсем неважно, позавтракает он спустя 5 минут после пробуждения, или через пару часов.
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