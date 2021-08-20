Врач назвал группу людей, у которой COVID-19 может вызвать осложнения в виде вирусной пневмонии

– обратил внимание врач.Вместе с тем Александр Мясников отметил, что в группе риска находятся также люди с ожирением и гипертоники, у которых запущенная болезнь сочетается с нарушением циркуляции крови, гипертрофией сердца и неконтролируемым давлением.