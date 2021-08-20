Врач назвал группу людей, у которой COVID-19 может вызвать осложнения в виде вирусной пневмонии

У некоторых пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, заболевание может протекать в тяжелой форме. Вызывающий COVID-19 микроорганизм способен провоцировать возникновение вирусной пневмонии, при которой происходит воспаление легких, иногда приводящее к смерти. В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников назвал группу людей, которая в большей степени подвержена возникновению данного осложнения.
– Если вакцинироваться, то в первую очередь взрослым с хроническими заболеваниями, гипертоникам, диабетикам и пожилым людям, потому что у них болезнь может протекать в виде вирусной пневмонии, – обратил внимание врач.
Вместе с тем Александр Мясников отметил, что в группе риска находятся также люди с ожирением и гипертоники, у которых запущенная болезнь сочетается с нарушением циркуляции крови, гипертрофией сердца и неконтролируемым давлением.