Некоторые заразившиеся коронавирусом пытаются вылечиться с помощью антибиотиков. Однако врачи считают это грубой ошибкой. Если и принимать антибиотики, то только по назначению специалиста. Об этом в программе "О самом главном" рассказал российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
По словам медика, антибиотики на вирус не действуют, поэтому и применять их в начале болезни не стоит.
– У вас очень быстро развивается нечувствительность к антибиотикам. Каждый год от этой проблемы уходят из жизни 700 тысяч человек. Если так будет продолжаться, то к 2050 году будет умирать10 миллионов. Тем, кто попадает в больницу с коронавирусом, врач может назначить антибиотик, потому что в каждом пятом случае к COVID-19 присоединяется бактериальная инфекция, – обратил внимание на проблему Александр Мясников.
Врач отметил, что при осложнениях препарат не будет помогать пациенту, если до этого он уже лечился антибиотиками и у него возникла нечувствительность к данному лекарству.
Фото: БЕЛТА
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Врач назвал главную ошибку, совершаемую на начальном этапе лечения коронавируса
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