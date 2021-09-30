Врач назвал факторы, негативно влияющие на работу сердца

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По словам специалиста, настоящую опасность для человека представляют высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.Медик также развеял некоторые мифы о сердце:Мясников подчеркнул, что при подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь.– порекомендовал врач.