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Врач назвал факторы, негативно влияющие на работу сердца

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал факторы, которые оказывают негативное влияние на работу сердца. 

Фото: pixabay.com

По словам специалиста, настоящую опасность для человека представляют высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки. 

Медик также развеял некоторые мифы о сердце:

– Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу органа. Кроме того, не стоит верить мифу о том, что при подозрении на инфаркт нужно быстро и сильно кашлять.  

Мясников подчеркнул, что при подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь. 

– Пока вы в ожидании, уложите либо переведите больного в положение сидя, обеспечьте ему свободный доступ кислорода. Также дайте человеку таблетку аспирина, – порекомендовал врач. 
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