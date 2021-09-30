Врач назвал факторы, негативно влияющие на работу сердца

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал факторы, которые оказывают негативное влияние на работу сердца.
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По словам специалиста, настоящую опасность для человека представляют высокий уровень холестерина, избыточный вес, недостаток сна и вредные привычки.
Медик также развеял некоторые мифы о сердце:
– Привычка спать на левом боку не оказывает негативного влияния на работу органа. Кроме того, не стоит верить мифу о том, что при подозрении на инфаркт нужно быстро и сильно кашлять.
Мясников подчеркнул, что при подозрении на сердечный приступ необходимо вызвать скорую помощь.
– Пока вы в ожидании, уложите либо переведите больного в положение сидя, обеспечьте ему свободный доступ кислорода. Также дайте человеку таблетку аспирина, – порекомендовал врач.