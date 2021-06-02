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Врач назвал эффективный способ профилактики астмы

Для профилактики астмы и борьбы с определенными проблемами со здоровьем необходимо периодически кататься на самокате. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Многие думают, что самокаты тренируют только ноги. Однако это большое заблуждение. Если мы проанализируем, что необходимо для катания, то выясним, что помимо опорной и толчковой ноги активно участвуют мышцы рук, которые управляют средством передвижения на ходу, и мышцы корпуса, используемые для стабилизации, – объяснил Сергей Агапкин.

Кроме того, езда на самокате укрепляет сердечную мышцу и кровеносные сосуды, является методом профилактики астмы, развивает дыхательную систему, тренирует координацию движения и глазные мышцы, укрепляет иммунитет.

Отмечается, что для прогулок за городом стоит выбирать самокат с колесами большого диаметра.

Фото: pixabay.com
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