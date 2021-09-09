Врач назвал эффективный способ избавиться от изжоги

При изжоге можно выпить лекарство, но таблетки часто вызывают привыкание и только усугубляют проблему. Поэтому в эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин посоветовал выполнять простое упражнение – наклоны вправо и влево.
– Одной из причин изжоги может быть нарушение моторики желудка, когда сокращается его низ, из-за чего потом эта волна идет вверх. В результате желудочный сок забрасывается в пищевод. Причин на самом деле может быть множество: начиная от грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, заканчивая реакцией на некоторые продукты, например на жевательную резинку с мятой или на кофе. В таких случаях восстановить нормальную перистальтику желудка помогут упражнения, – обратил внимание медик.
Врач посоветовал при изжоге выполнять поочередно наклоны вправо и влево.
– За счет ритмического растяжения стенок желудка можно добиться того, что эта перистальтика снова будет идти в нужном направлении, то есть сверху вниз, и тем самым желудочный сок, который забрасывается в пищевод, вместо этого будет поступать в двенадцатиперстную кишку, – объяснил Сергей Агапкин и отметил, что данные упражнения являются не только лечением, но и профилактикой изжоги.
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