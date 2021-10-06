Врач назвал эффективное от выпирающей косточки на ноге упражнение

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин рассказал, какое упражнение необходимо выполнять для устранения одной из самых распространенных проблем стоп – выпирающей косточки на большом пальце.
– Упражнение очень простое, оно называется "Веер". Сначала мы отнимаем пальцы от пола, при этом не отрываем ступню и пытаемся максимально растопырить пальцы на ногах, после расслабляем их. Если упражнение дается легко, можно усложнить его с помощью обычных резиночек. Их необходимо надеть на пальцы и попытаться растянуть, – объяснил медик.
По словам врача, таким образом полностью убрать выпирающую косточку не получится, однако она станет менее заметной.
– Согласно исследованиям, которые мы проводили, это упражнение поможет как минимум на одну степень уменьшить выраженность hallux valgus, – резюмировал Сергей Агапкин.
Вместе с тем врач обратил внимание, что одной из главных причин такой проблемы является узкая обувь.
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