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  2. Врач назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

Врач назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал причины воспаления поджелудочной железы.

Фото: pixabay.com

По словам медика, острый панкреатит возникает из-за злоупотребления алкоголем. К хроническому панкреатиту приводит употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю. 

Также к наиболее частым причинам панкреатита врач отнес курение: 
– Оно потенцирует алкоголь. Воспаление поджелудочной железы наблюдается чаще у тех, кто регулярно выпивает и еще при этом курит, причем в дозозависимой пропорции.

Мясников добавил, что к факторам, оказывающим вредное воздействие на орган, также относятся желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.

Специалист отметил, что состояние поджелудочной железы влияет на все органы: 
–Когда омертвевает часть поджелудочной железы, органы умирают от мультисистемной недостаточности. 
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