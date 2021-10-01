Врач назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

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По словам медика, острый панкреатит возникает из-за злоупотребления алкоголем. К хроническому панкреатиту приводит употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.Также к наиболее частым причинам панкреатита врач отнес курение:Мясников добавил, что к факторам, оказывающим вредное воздействие на орган, также относятся желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.Специалист отметил, что состояние поджелудочной железы влияет на все органы: