Врач назвал две привычки, убивающие поджелудочную железу

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» назвал причины воспаления поджелудочной железы.
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По словам медика, острый панкреатит возникает из-за злоупотребления алкоголем. К хроническому панкреатиту приводит употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.
Также к наиболее частым причинам панкреатита врач отнес курение:
– Оно потенцирует алкоголь. Воспаление поджелудочной железы наблюдается чаще у тех, кто регулярно выпивает и еще при этом курит, причем в дозозависимой пропорции.
Мясников добавил, что к факторам, оказывающим вредное воздействие на орган, также относятся желчнокаменная болезнь, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарств.
Специалист отметил, что состояние поджелудочной железы влияет на все органы:
–Когда омертвевает часть поджелудочной железы, органы умирают от мультисистемной недостаточности.