Врач назвал два простых способа улучшить память

В эфире программы "О самом главном" врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин раскрыл два простых способа, которые помогут улучшить память.
Врач отметил, что проблемы с памятью в последнее время все чаще встречаются у людей, перенесших коронавирусную инфекцию. Таким пациентам Сергей Агапкин посоветовал больше гулять и решать интеллектуальные задачи.
– Минимум два раза в день по 10–15 минут необходимо уделять время этому занятию [тренировке памяти], причем желательно сразу после физической нагрузки. Ученые установили, что если сначала, например, быстрым шагом походить, а потом сесть за интеллектуальные задачи, то нервные клетки будут тренироваться значительно лучше, чем если делать это по отдельности, – обратил внимание врач.
Сергей Агапкин отметил, что при ежедневном выполнении этих двух пунктов память восстановится гораздо быстрее.
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