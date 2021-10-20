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  2. Врач назвал допустимую норму потребления кальция при остеопорозе

Врач назвал допустимую норму потребления кальция при остеопорозе

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» указал на допустимую норму кальция в организме при остеопорозе. 

Фото: pixabay.com

– Кальций – неотъемлемая часть диеты при остеопорозе: и мужчинам, и женщинам с таким заболеванием рекомендуется ежедневно получать с пищей один грамм кальция и 600 миллиграммов витамина D, который способствует его усваиванию в организме, – отметил медик.

При этом врач добавил, что, если употреблять больше двух граммов, могут развиться слабость, усталость и судороги. Поэтому избегайте передозировки.
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