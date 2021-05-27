Врач напомнил об основных ограничениях после вакцинации от коронавируса

рассказал врач.По словам специалиста, если после вакцинации начнет подниматься температура, которая достигнет отметки в 38 градусов и выше, нужно принять жаропонижающие, например парацетамол.Вместе с тем перед вакцинацией Сергей Агапкин посоветовал придерживаться следующих рекомендаций:резюмировал Сергей Агапкин.