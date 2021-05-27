После вакцинации от коронавируса нужно придерживаться тех же требований, что и после других прививок. На это в программе "О самом главном" обратил внимание врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
– После вакцинации прежде всего следует отказаться алкоголя, который ослабляет формирование иммунитета. Кроме того, в первый день желательно не мочить место инъекции. На несколько дней нужно уменьшить физические нагрузки, не переохлаждаться и не перенагреваться. Также важно избегать продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию, – рассказал врач.
По словам специалиста, если после вакцинации начнет подниматься температура, которая достигнет отметки в 38 градусов и выше, нужно принять жаропонижающие, например парацетамол.
Вместе с тем перед вакцинацией Сергей Агапкин посоветовал придерживаться следующих рекомендаций:
– Если плохо себя чувствуете и наблюдаете высокую температуру, сначала вылечитесь. Это стандартное требование к любой вакцинации. Нельзя делать прививку и во время обострения хронического заболевания. Нужно выждать 2–4 недели после того, как обострение закончится. Людям, страдающим от аллергии, прежде чем делать прививку, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, – резюмировал Сергей Агапкин.
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Врач напомнил об основных ограничениях после вакцинации от коронавируса
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