Врач напомнил о важности ревакцинации от столбняка

В эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Валерий Андриенко напомнил о важности ревакцинации от столбняка и отметил, что взрослым обновлять прививку нужно каждые десять лет.
– Многие взрослые забывают, что нужно ревакцинироваться. Прививка от столбняка – одна из тех, которую необходимо обновлять. Напомню, что это заболевание является смертельным. Если человек заразится столбняком, то риск летального исхода будет превышать 95 процентов, – обратил внимание Валерий Андриенко.
Врач также отметил, что столбняк – анаэробная инфекция, поэтому глубокие порезы и колотые раны, полученные ржавым металлом или инструментами, на которых была грязь, могут вызвать это смертельное заболевание.
– Поэтому прививаться надо. В детском возрасте вакцину вводят малышу в третий, четвертый и пятый месяцы. Потом есть ревакцинация в 1,5 года, 7 и 14 лет. Дальше нужно обновлять прививку каждые 10 лет, – резюмировал доктор.