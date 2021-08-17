Врач напомнил о важности ревакцинации от столбняка

– обратил внимание Валерий Андриенко.Врач также отметил, что столбняк – анаэробная инфекция, поэтому глубокие порезы и колотые раны, полученные ржавым металлом или инструментами, на которых была грязь, могут вызвать это смертельное заболевание.– резюмировал доктор.