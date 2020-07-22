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  2. Врач Надежда Манкевич: вижу нашу страну в будущем такой же красивой, спокойной и процветающей

Врач Надежда Манкевич: вижу нашу страну в будущем такой же красивой, спокойной и процветающей

Надежда Манкевич, заведующая консультационно-поликлиническим отделением РНПЦ "Кардиология", рассказала sb.by:

– Как работник сферы здравоохранения хочу отметить колоссальное движение нашей медицины вперед. За последние 20 лет, например, у нас огромные достижения в лечении больных кардиологического профиля: программа трансплантации, возможность уникальных операций по имплантации специальных устройств, поддерживающих работу сердца, новые методики лечения, новые лекарства, дорогие, но доступные для наших пациентов… Без поддержки государства все это было бы невозможно. В стране для здоровья наших граждан делается очень многое. Показательны и результаты работы в непростых условиях пандемии COVID-19. Медики справились с возложенными на них задачами. Проявили профессионализм и высокие морально-волевые качества. Сегодня важно не потерять все то, чего мы достигли в течение многих лет устойчивой работы в сфере здравоохранения. И не только. Вижу нашу страну в будущем такой же красивой, спокойной и процветающей. А главное – движущейся вперед. У нас есть все для дальнейшего развития.

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