Врач Минской областной клинической больницы рассказала про трудности работы в красной зоне

– рассказала медик.Следующий опасный этап, по словам врача, это перевод пациента на искусственную вентиляцию:– объяснила специалист.Диана Чака подчеркнула, что они с коллегами стали участниками величайшего отрезка истории. Врач вспомнила напряженное время работы в красной зоне:– рассказала она.Диана Чака считает, что быть медиком – это всегда нести ответственность за человеческую жизнь, нужно отдавать и моральную составляющую, и чем-то жертвовать.– заключила анестезиолог.