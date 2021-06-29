Врач Минской областной клинической больницы рассказала про трудности работы в красной зоне

О состоянии тяжелых пациентов с COVID-19, которые попадают в реанимацию и трудностях работы в красной зоне рассказала врач анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы Диана Чака в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио».
– Это ужасно, когда больному с COVID-19 не хватает воздуха: он может начать задыхаться от любого движения в постели. Пациент находится в постоянной гипоксии – кислородном голодании. У него нарушено создание, человек не отдает себе отчет в том, что происходит, – рассказала медик.
Следующий опасный этап, по словам врача, это перевод пациента на искусственную вентиляцию:
– Есть теория, что от момента заболевания до 11–14 суток – самое опасное время. В этот период организм вырабатывает различные вещества, которые оказывают негативное влияние на все органы и системы. То есть он сам себя уничтожает. Если человек продержался без ИВЛ 14 суток, заболевание идет на спад. Но каждая ситуация индивидуальна, как и подход в лечении, – объяснила специалист.
Диана Чака подчеркнула, что они с коллегами стали участниками величайшего отрезка истории. Врач вспомнила напряженное время работы в красной зоне:
– Там не было иерархии, мы помогали друг другу. Особенно тяжело было разговаривать с родственниками, которые не видят своего близкого человека и даже не могут поговорить с врачом. Мы не могли выходить из красной зоны, – рассказала она.
Диана Чака считает, что быть медиком – это всегда нести ответственность за человеческую жизнь, нужно отдавать и моральную составляющую, и чем-то жертвовать.
– Для меня герой нашего времени – это человек любой профессии, который имеет силы выйти на передовую и защищать свою родину и семью. Мы должны хранить память Великой Победы, вносить свою лепту, чтобы не зря прожить на этой земле. И так же, как наши бабушки и дедушки рассказывали нам о войне, в будущем рассказывать своим детям, как мы работали в красной зоне и спасали жизни людей, – заключила анестезиолог.
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Врач Минской областной клинической больницы рассказала про трудности работы в красной зоне
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