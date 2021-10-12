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  2. Врач: курение может снизить уровень антител после вакцинации от коронавируса

Врач: курение может снизить уровень антител после вакцинации от коронавируса

Уровень антител может снизиться после вакцинации от коронавирусной инфекции из-за курения. Об этом предупредил в эфире познавательного ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" врач Дмитрий Чеснов.


– Японские ученые проанализировали уровень защитных антител у 378 привитых от коронавируса человек. По результатам этого исследования пришли к выводу, что курение может в определенной степени снизить уровень наработанных иммуноглобулинов, – рассказал медик.

Наряду с этим Дмитрий Чеснов предупредил, что исследование было проведено на небольшом числе испытуемых, поэтому делать окончательные выводы рано.

– Курение является фактором риска, который может усилить проявление коронавирусной инфекции или способствовать более тяжелым формам пневмонии и бронхолегочных заболеваний. Поэтому курение ставим под запрет, – резюмировал врач.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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