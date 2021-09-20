Врач-косметолог поделилась простыми и эффективными средствами избавления от возрастной пигментации

Врач-дерматолог, трихолог Дарья Хмель в беседе с моделью Натальей Гоций рассказала, какие виды пигментации бывают, и поделилась способами, как сохранить красоту и эстетичность кожных покровов.
– Мы, дерматологи, разделяем пигментацию на холодную и горячую. Холодная – это та, которая уже случилась, у нее нет сосудов, можно бороться агрессивными методами. Визуально это единичное пятно или множественные по всему телу, сосредоточенные только на лице веснушки, пятна разной окраски и структуры, в зависимости от фототипа человека. Сюда относятся и посттравматические и рубцовые пигментации. Горячая пигментация от холодной отличается тем, что она всегда находится на фоне воспаления. То есть присмотревшись ближе, можно увидеть не только коричневые пятна, но и красноту. Первые признаки воспаления – высыпания, эритема, сильное покраснение кожи лица, – объяснила специалист.
Она отметила, что процесс лечения холодной пигментации гораздо короче. При таких дефектах можно предлагать пациентам более агрессивные методы лечения. А с горячей пигментацией так нельзя, нужно найти причину и устранить воспаление.
Дерматолог подчеркнула, что проблему пигментации нельзя игнорировать. В противном случае она усугубляется и стимулирует утолщение эпидермиса. Так появляются уже другие проблемы – медицинского характера.
Дарья Хмель объяснила, как бороться с пигментацией. Одно из самых важных правил – пользоваться кремом с SPF не только летом, но и весь год.
– Существует три вида борьбы. Превентивные меры – это то, что предотвращает. Сюда относятся антиоксиданты, косметика с солнцезащитными факторами. Вторая группа – борьба с помощью кислот. Но к каждой пигментации нужна своя кислота. А вот на витамин С в борьбе с пигментацией больших надежд возлагать не стоит. Но его применение в антиоксидантной терапии может быть вполне эффективно, – пояснила она.
Дерматолог добавила, что многие из дерматологических проблем, в том числе и пигментацию, можно решить с помощью ретинола.
– Он очень уместен при горячей пигментации и борьбе с воспалением. Но следует быть аккуратными: ретинол вызывает дерматит. Если нужно избавиться от акне, гиперкератоза, холодной пигментации, то это прекрасное средство. С холодными пигментами лучше бороться по итогам лета, используя химический пилинг, – заключила специалист.
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