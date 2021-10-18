Врач: когда не привитый против коронавируса человек приносит COVID-19 в семью, риск заразиться намного выше у всех вокруг

Об этом главврач 1-й ГКБ Минска Дмитрий Шевцов заявил в эфире телеканала СТВ.
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– Когда человек не привит и приносит в семью коронавирус, то процент выделения вируса и его токсичность намного выше. И риск заразиться намного выше у всех вокруг, – сказал медик.
Он добавил: «У людей пожилого возраста, у которых есть различные сопутствующие патологии, риск умереть просто колоссальный. Мы забываем еще и о том, что есть дети, которые приносят вирус из школы, садика. Они не болеют, но тем не менее «награждают» [инфекцией] своих родителей, бабушек и дедушек».
– Мы, медики, не бравируем, а называем вещи своими именами. Если мы говорим: «Люди, опомнитесь, вы можете в один момент заболеть и через 3–4 недели вас могут похоронить!» – это на самом деле так. [Летальных] случаев немного, но кто гарантирует, что вы не попадете в этот маленький процент? Обезопасьте себя и своих близких, привейтесь. Вот и все, – подытожил Дмитрий Шевцов.