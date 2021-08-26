Врач-иммунолог перечислил самые частые последствия COVID-19

Врач-иммунолог Николай Крючков в эфире программы «Доктор Свет» на телеканале «НТВ» объяснил, как может проявляться постковидный синдром, и указал на самые частые последствия коронавируса.
Постковидный синдром медик назвал сборной солянкой всех клинических проявлений.
– Это не только психологические последствия. У некоторых граждан могут образовываться даже венозные тромбозы (примерно у 3%), кто-то жалуется на общесистемный воспалительный синдром и нейровоспаления, – отметил иммунолог.
По словам врача, о постковидном хроническом синдроме говорят симптомы, сохраняющиеся свыше трех месяцев с момента выздоровления.
– В основном эти проявления не очень тяжелые. Например, с выпадением волос сталкиваются 10–20% выздоровевших. Потеря обоняния до 6 месяцев может сохраняться у 10%. Примерно такое же количество людей испытывают длительную общую слабость. Немало симптомов и со стороны нервной системы: тревожность, депрессия, головные боли, – рассказал Николай Крючков.
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