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Врач-иммунолог перечислил самые частые последствия COVID-19

Врач-иммунолог Николай Крючков в эфире программы «Доктор Свет» на телеканале «НТВ» объяснил, как может проявляться постковидный синдром, и указал на самые частые последствия коронавируса. 


Постковидный синдром медик назвал сборной солянкой всех клинических проявлений. 

– Это не только психологические последствия. У  некоторых граждан могут образовываться даже венозные тромбозы (примерно у 3%), кто-то жалуется на общесистемный воспалительный синдром и нейровоспаления, – отметил иммунолог. 

По словам врача, о постковидном хроническом синдроме говорят симптомы, сохраняющиеся свыше трех месяцев с момента выздоровления. 

– В основном эти проявления не очень тяжелые. Например, с выпадением волос сталкиваются 10–20% выздоровевших. Потеря обоняния до 6 месяцев может сохраняться у 10%. Примерно такое же количество людей испытывают длительную общую слабость. Немало симптомов и со стороны нервной системы: тревожность, депрессия, головные боли, – рассказал Николай Крючков. 

Фото: pixabay.com
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