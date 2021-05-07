Врач: иммунный ответ после вакцинации от коронавируса у пожилых и молодых людей отличается

Специалист отметил, что точных данных об иммунном ответе организмов людей разных возрастов в настоящий момент нет.обратил внимание Дмитрий Чеснов.Вместе с тем специалист отметил:По этой причине, считает Дмитрий Чеснов, некоторым пожилым людям могут понадобиться дополнительные вакцины. В одних случаях достаточное количество антител выработается при повторной прививке, в других – после трех-четырех процедур.