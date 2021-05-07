Ученые установили, что в организме пожилых людей после вакцинации от коронавируса вырабатывается меньше антител, чем у молодых. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" рассказал врач Дмитрий Чеснов.
Специалист отметил, что точных данных об иммунном ответе организмов людей разных возрастов в настоящий момент нет.
– Понадобится еще два-три месяца, пока появится какая-то информация о иммунном ответе. Для этого нужно набрать определенную возрастную группу и провести детальное исследование на иммуноглобулины, – обратил внимание Дмитрий Чеснов.
Вместе с тем специалист отметил:
– То, что иммунный ответ после вакцинации от коронавируса у пожилых и молодых людей отличается, абсолютно точно.
По этой причине, считает Дмитрий Чеснов, некоторым пожилым людям могут понадобиться дополнительные вакцины. В одних случаях достаточное количество антител выработается при повторной прививке, в других – после трех-четырех процедур.
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Врач: иммунный ответ после вакцинации от коронавируса у пожилых и молодых людей отличается
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