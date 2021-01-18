Врач-эндокринолог перечислила признаки зависимости от еды

По словам Павловой, нарушения пищевого поведения могут возникать не только из-за неправильных пищевых привычек или сбоя эндокринной системы, но и из-за проблем психологического характера. Специалист назвала серьезные симптомы зависимости от продуктов питания.
Кроме того, Павлова отметила, что если у человека совпадают хотя бы три фактора, то ему стоит не затягивать с походом к психотерапевту.
Один из самых главных факторов привязанности к еде – это постоянные мысли о ней. Человек хочет есть несмотря на состояние и время суток, а его любимое развлечение – походы в кафе и другие объекты общепита.
Следующий фактор – зависимость настроения от еды. К примеру, если человек при небольшом чувстве голода становится раздражительным, а после приема пищи резко веселеет – у него зависимость от еды. К слову, явным симптомом проблем отношений с пищей является чувство вины после каждого приема пищи.
По мнению врача-эндокринолога, своевременное обращение к психотерапевту может помочь избавиться от навязчивых мыслей о еде и победить расстройство пищевого поведения.
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