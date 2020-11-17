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Врач-дерматолог объяснила, как не допустить обветривания кожи рук зимой

Чтобы ручки оставались здоровыми и красивыми даже в холода, нужно следовать некоторым правилам. О них рассказала врач-дерматолог Светлана Якубовская. 


– Самая главная и важная рекомендация – всегда носить перчатки. Независимо от того, сколько времени вы планируете находиться на свежем воздухе. Защищать кисти рук нужно даже по пути до автомобиля, или если вы спустились в ближайший магазин. Особенно в ветреные дни с минусовой температурой, – ввела в курс дела Светлана Якубовская. 

Медик призывает не забывать о перчатках во время уборки и мытья посуды. Идеальный вариант – резиновые с хлопчатобумажной прослойкой. 

Вернувшись с улицы, не стоит допускать контакта рук с горячей водой, лучше включить прохладную или слегка теплую. 
Говоря о домашнем уходе, внимание стоит уделить и средствам для мытья рук. Кожа рук точно скажет спасибо, если использовать мягкие очищающие составы, содержащие масла, растительные компоненты и пантенол. Но людям с хроническими кожными заболеваниями (например, экзема и атопический дерматит) стоит проконсультироваться с врачом и приобрести специальные очищающие и ухаживающие средства в аптеках.  

Второй важный момент – регулярное нанесение питательного крема (зимой не путать с увлажняющим!). 

– Чтобы внешний вид ваших рук радовал всю зиму, максимально питайте кожу. Пользуйтесь питательным кремом при любом удобном случае  – помыли руки, сделали уборку, перед выходом на улицу. При выборе крема обратите внимание на состав: там должны присутствовать липиды и жирные насыщенные масла, – рассказала врач-дерматолог. 

Медик обратила внимание и на увлажнение воздуха в квартире. В отопительный сезон воздух в жилых помещениях становится сухим. По этой причине кожа становится обезвоженной, могут появиться шелушение и чувство стянутости. Можно купить увлажнитель воздуха. Более простой способ – поставить емкость с водой около источника тепла.

Фото: v-kosmetichke.ru
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