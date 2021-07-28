Питание – один из важных пунктов на пути восстановления организма после перенесенной коронавирусной инфекции. Врач-эндокринолог Юргита Вараева рассказала, каким должен быть рацион в данный период. Ее слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Специалист отмечает, что питание обязательно должно быть сбалансированным, разнообразным и калорийным: до 20–30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела.
– Кроме того, в рацион необходимо включить белок, так как он борется с атрофией мышц во время болезни. Примерно от 1,2 до 2 граммов на килограмм массы тела с учетом состояния почек, – отмечает медик.
Также эндокринолог рекомендует включить в свой рацион молоко, кисломолочную продукцию, йогурт, творог, рыбу, яйца, птицу, мясо (кроме колбасы и сосисок), бобы, фасоль и продукты из сои.
– Старайтесь съедать не менее трех-четырех продуктов из этого списка. Чем разнообразнее рацион, тем больше необходимых вам питательных веществ вы сможете получить, – подчеркнула Вараева.
Не забудьте и про сезонные фрукты и овощи. Их необходимо потреблять не менее пяти порций по 80 граммов каждый день.
– Соблюдайте регулярность питания. Важно иметь не менее трех основных приемов пищи и от одного до трех перекусов. Лучше питаться умеренными порциями, но часто и регулярно. При этом старайтесь не наедаться на ночь: крайний прием пищи должен быть за два – четыре часа до сна, – советует медик.
Опубликовано:
1500
Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter