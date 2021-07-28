Врач дала рекомендации по питанию после COVID-19

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Специалист отмечает, что питание обязательно должно быть сбалансированным, разнообразным и калорийным: до 20–30 килокалорий на 1 килограмм массы тела в сутки с учетом тяжести состояния и первоначальной массы тела.– отмечает медик.Также эндокринолог рекомендует включить в свой рацион молоко, кисломолочную продукцию, йогурт, творог, рыбу, яйца, птицу, мясо (кроме колбасы и сосисок), бобы, фасоль и продукты из сои., – подчеркнула Вараева.Не забудьте и про сезонные фрукты и овощи. Их необходимо потреблять не менее пяти порций по 80 граммов каждый день.– советует медик.