В эфире программы "Жить здорово" врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин озвучил важную рекомендацию, следование которой позволит увеличить продолжительность жизни.
Дмитрий Шубин сообщил, что с недавнего времени куриные яйца начали называть продуктом, продлевающим жизнь. Поэтому если ежедневно включать их в рацион, можно сохранить молодость организма на долгие годы.
– Китайские ученые исследовали на полумиллионе человек количество лет, которые гипотетически подарили бы им куриные яйца (при условии ежедневного употребления одной единицы продукта). В результате выяснилось, что яйца оказывают несколько положительных эффектов на организм человека. В продукте содержится холин – вещество, которое входит в состав ацетилхолина, то есть медиатора, передающего возбуждение с одного нервного канала на другой. Если его достаточно, нервная система и мозг работают хорошо, благодаря чему ум остается ясным даже в пожилом возрасте, – обратил внимание врач.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова коллеги и сказала, что во время исследований изучалось влияние только куриных яиц на организм человека, а не перепелиных. При этом холина много в желтке, а у перепелиных он больше относительно белка, поэтому людям старшего возраста рекомендуется употреблять именно их.
Фото: pixabay.com
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Врач дал важный совет тем, кто хочет продлить жизнь
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