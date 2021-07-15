Доктор медицинских наук Сергей Хомяков рассказал о том, как легко и правильно спасаться от жаркой погоды. Его слова приводит РИА Новости.
Фото: pixabay.com
Так, по словам специалиста, людям, которые неакклиматизированы к высоким температурам, лучше находиться дома в хорошо проветриваемом помещении.
– Старайтесь сократить время пребывания на улице, особенно опасно нахождение под прямыми солнечными лучами, – порекомендовал Хомяков и добавил, что следует носить легкие головные уборы и пользоваться зонтиками. Кроме того, необходимо добавить прохладный душ.
Медик также призвал соблюдать питьевой режим и в жару употреблять жидкости в 1,5–2 раза больше обычного.
– Пить лучше всего чистую комнатной температуры или прохладную – но не ледяную – питьевую воду, – уточнил Хомяков. – Также полезен теплый зеленый или травяной чай – он быстро всасывается и утоляет жажду. В небольших количествах полезна минеральная вода.
Эксперт обратил внимание на дифференциацию чувства жажды и голода: лучше сначала выпить воды и через 10–20 минут понять, появилось ли чувство голода. В качестве продуктов лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями употреблять кисломолочные продукты, овощи, морепродукты.
– Для того чтобы восстановить водно-солевой баланс, употребляйте напиток из сельдерея. Откажитесь от сладких газировок, пива и других видов алкоголя. Кофе также негативно влияет на организм в жару: он обладает мочегонным действием и усугубляет обезвоживание в жару, – подчеркнул Хомяков.
В жаркую погоду одевайтесь в одежду светлых оттенков свободного покроя из натуральных тканей (льна или хлопка). Врач также дал рекомендации по физическим тренировкам. Так, по его словам, во избежание негативных последствий для сердечно-сосудистой системы лучше всего заниматься спортом рано утром или поздно вечером.
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Врач дал рекомендации, как легче перенести жару
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