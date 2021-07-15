Врач дал рекомендации, как легче перенести жару

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Так, по словам специалиста, людям, которые неакклиматизированы к высоким температурам, лучше находиться дома в хорошо проветриваемом помещении.– порекомендовал Хомяков и добавил, что следует носить легкие головные уборы и пользоваться зонтиками. Кроме того, необходимо добавить прохладный душ.Медик также призвал соблюдать питьевой режим и в жару употреблять жидкости в 1,5–2 раза больше обычного.– уточнил Хомяков. –Эксперт обратил внимание на дифференциацию чувства жажды и голода: лучше сначала выпить воды и через 10–20 минут понять, появилось ли чувство голода. В качестве продуктов лучше пять-шесть раз в день небольшими порциями употреблять кисломолочные продукты, овощи, морепродукты., – подчеркнул Хомяков.В жаркую погоду одевайтесь в одежду светлых оттенков свободного покроя из натуральных тканей (льна или хлопка). Врач также дал рекомендации по физическим тренировкам. Так, по его словам, во избежание негативных последствий для сердечно-сосудистой системы лучше всего заниматься спортом рано утром или поздно вечером.