Врач-терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин предположил, какая ситуация с заболеваемостью будет наблюдаться этой весной. Об этом пишет РИА Новости.
Медик подчеркнул, что на данный момент мы переживаем «медленную» фазу пандемии. Число новых случаев увеличивается, но не с такой скоростью, как раньше. Но эксперт допускает рост заболеваемости к весне.
Он отметил, что во время новогодних праздников было довольно холодно и люди были вынуждены оставаться дома. Он напомнил и про введенные ограничения.
– Произошла разобщенность населения – риски заболеть снизились, – обозначил врач.
Фото: pixabay.com
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Врач дал прогноз по заболеваемости COVID-19 весной
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