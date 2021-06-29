Врач-анестезиолог-реаниматолог о своей работе: это колоссальная ответственность, нужно принимать решения о проведении операций

Говоря о деле своей жизни, медик рассказала, почему выбрала этот путь:- пояснила она.Врач также вернулась в то время, когда работала в Минском областном роддоме и рассказала, как ей удавалось справляться с эмоциональными всплесками пациентов:- поделилась анестезиолог.