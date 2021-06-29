Это отметила врач-анестезиолог-реаниматолог Минской областной клинической больницы Диана Чака в эфире программы «Герои нашего времени» на «Альфа Радио».
Говоря о деле своей жизни, медик рассказала, почему выбрала этот путь:
- Такой выбор я сделала из-за своего характера. Анестезиология – очень разносторонняя отрасль, которая требует постоянного развития. Важно умение принимать решения и уверенность в своих действиях. На тебе колоссальная ответственность – осмотр пациента перед операцией и принятие решения, - пояснила она.
Врач также вернулась в то время, когда работала в Минском областном роддоме и рассказала, как ей удавалось справляться с эмоциональными всплесками пациентов:
- Я всегда старалась разговаривать с пациентами, даже во время операций. Никогда не отказывала в помощи, всегда откликалась на просьбы, например, держать за руку во время операций, - поделилась анестезиолог.
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Врач-анестезиолог-реаниматолог о своей работе: это колоссальная ответственность, нужно принимать решения о проведении операций
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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