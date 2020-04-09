Врач 6-й минской клинической больницы: тяжело, но мы стараемся беречь друг друга

Сейчас во всем мире врачей называют не иначе как героями. Безусловно, относится это и к нашим медикам. О том, как обстоят дела в больницах, где лечат зараженных COVID-19, в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации 6-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Рыковский:





— Наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого лавинообразного скачка заболевания. Болезнь должна проходить постепенно, потому что при перегрузке коечного фонда в столице справляться с ситуацией станет гораздо труднее. Еще раз повторюсь, что самый приемлемый вариант — постепенное начало и постепенный конец заражаемости. Сложно назвать точную дату разрешения ситуации, но уже существуют разные математические модели, выстроенные эпидемиологами и инфекционистами. Я же как реаниматолог к прогнозам отношусь крайне осторожно. Наша главная задача — лечить людей и верить в свой труд.

Врачи работают под постоянным риском заражения, а в последнее время еще и практически без отдыха. Как они выдерживают повышенную нагрузку и с психологической, и с физической стороны?

— Психологически, безусловно, тяжело, — отмечает Дмитрий Рыковский. —Тяжело длительное время работать в противочумных костюмах, очках, респираторах. Долго так не походишь, поэтому мы постоянно сменяемся и стараемся беречь друг друга.