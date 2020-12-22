Один из самых популярных продуктов на новогоднем столе оказался опасен для здоровья. О негативном влиянии красной икры на ЖКТ, суставы и сердечно-сосудистую систему рассказала врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев, сообщает РИА Новости.
По словам специалиста, в продукте содержится большое количество соли, которая может оказать пагубное влияние на некоторые органы. Также деликатес может вызвать серьезную аллергию, вплоть до анафилактического шока и отека Квинке.
Диетолог рекомендует сократить потребление икры до двух столовых ложек в день и не более двух раз в неделю. Также в эти дни ее не стоит сочетать с другими солеными продуктами.
Обратите внимание на качество и срок годности икры. Проверяйте целостность упаковки перед покупкой. Ведь негодный для употребления продукт может поразить почки, печень, нервную систему и даже вызвать ботулизм вплоть до смертельного исхода.
Нутрициолог советует приобретать деликатес в стеклянной или пластмассовой упаковке, желательно малосольную. Важно! Икра должна храниться в магазине в холодильнике, а не на обычной полке.
К слову, ранее исполнительный директор "Рыбной ассоциации" Александр Фомин рассказал, что если икра продается в стеклянной банке, то икринки должны быть отделены друг от друга и у каждой должна быть форма и структура. Если икра дикая, то в каждой икринке можно увидеть зародышевое тело. По словам Фомина, размер икринок не зависит от качества.
Фото: pixabay.com
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"Вплоть до смертельного исхода": диетолог рассказала об опасных свойствах красной икры
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